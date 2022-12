Com um crescimento expressivo no cenário nacional, o Republicanos conta com uma bancada eleita este ano de 76 deputados estaduais e distritais, 41 deputados federais, 2 governadores, 2 vice-governadores e 2 senadores da república. Aqui no Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Antonio Vaz, reeleito com mais de 19 mil votos, é o nome que irá assumir a presidência do partido a partir de 2023.

Vale lembrar que o parlamentar foi um dos pioneiros do partido, participando inclusive de sua fundação em 2005, e se destacou como o deputado estadual com maior numero de projetos apresentados na Assembléia Legislativa, além de presidente da Comissão Permanente de Saúde e 2º Vice Presidente da Casa.