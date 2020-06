PARTE II

Com o aumento no número de pessoas que frequentavam nossa Sede Nacional na rua Vasconcelos Fernandes 101, no centro de Campo Grande, e as inúmeras conversões de pessoas que aceitavam a Cristo nos cultos da Igreja Palavra de Cristo para o Brasil, houve a necessidade de expandir e abrir pequenas congregações nos bairros de Campo Grande para os fiéis congregarem e cultuar a Deus.

Com muita dificuldade, mas com amor pela obra missionaria, logo o Pastor Antônio Gomes e seu grupo de obreiros começaram a espalhar o evangelho por diversos bairros de Campo Grande e cidades por todo Brasil.

A igreja apesar de ser um ministério conservador e guardar a santa doutrina bíblica, começou a atrair muitos jovens e logo surgiu a banda ômega na Sede

Nacional e que atuam até os dias atuais e foi um exemplo para as congregações locais e seus grupos musicais que animavam os cultos com louvores ao Senhor.

Há cerca de 30 anos deu-se início um dos mais importantes grupos dentro do ministério, trata-se das “Atalaias de Cristo”. O grupo hoje é composto por mais de 3.500 irmãs e está espalhado por todo o Brasil. Foi através da pastora Dilza (então esposa do Apostolo Rubens Gomes na época e que hoje já descansa no Senhor), lá na cidade de Andradina, que surgiu as Atalaias. Começou numa varanda de uma casa que logo se transformou em mais uma igreja. Através da irmã Dilza e das irmãs: pastora Izabel, Pastora Nice e Pastora Noemia Santos. Depois uniu-se ao grupo a Pastora Sônia. O grupo tinha o objetivo de trabalhar na Evangelização e fazer missão.

O grupo foi responsável pela abertura de 5 igrejas em Andradina, e em pouco tempo se espalhou pelo brasil, vindo inclusive para Campo Grande na Sede Nacional. Hoje o grupo de missionárias é liderado pela Pastora Paula Souza, esposa do Apostolo Rubens, presidente do Ministério, e tem ajudado muito com projetos sociais, principalmente neste período de pandemia que estamos vivendo. A coordenação Estadual das atalaias, está sob a responsabilidade da bispa Rose Padilha e em Campo Grande pela pastora Rosangela Rufino Da Silva Oliveira.

