DEAMAPAC (DEPARTAMENTO DE MISSÕES DA PALAVRA DE CRISTO)

Jesus mandou que todo novo discípulo fosse batizado (Mateus 28:18-20), para que através do Batismo fossem identificados os seus seguidores. Seguindo o mandamento os apóstolos batizavam os convertidos e ensinavam outros a fazerem o mesmo, pois o batismo é uma forma muito importante para ser reconhecido como crente, além de mostrar que você acredita que Jesus morreu e ressuscitou (Atos dos Apóstolos 8:36-38). No momento em você desce nas águas está sendo representado o sepultamento de Jesus; enquanto a subida representa a ressurreição. Ser batizado significa acreditar que por causa de Jesus:

Você, espiritualmente, morreu para o pecado – você morreu com Jesus na cruz e agora possui uma vida nova, livre da condenação do pecado;

Você está limpo – Jesus lavou todos os seus pecados;

Você crê na ressurreição – um dia você vai ressuscitar para a vida eterna, junto de Jesus.

Assim, o batismo nas águas é uma forma de mostrar que você crê na verdade da Bíblia (Romanos 6:3-5).

Os Primeiros Batismos realizados pela Igreja Palavra de Cristo para o Brasil aconteceram em 1964, e aconteciam em córregos ou riachos que alguns fazendeiros disponibilizavam para que ocorressem as cerimônias. No primeiro batismo aproximadamente de 1030 pessoas cumpriram a justiça de Deus e no segundo batismo realizado pela igreja 1006 pessoas foram batizadas.

Os batismos iniciavam às sete horas da manhã e terminavam às três da tarde, momentos de muitos louvores e até mesmo com batismo do Espirito Santo. Devido ao horário, os irmãos confraternizavam com um delicioso almoço e ainda participavam de um culto à tarde, ninguém desejava voltar para casa, pois a presença de Deus era muito forte.

Há cerca de 25 anos o Ministério adquiriu uma chácara onde até os dias de hoje são realizados os batismos, Graças à visão do Apostolo Rubens Gomes isso aconteceu e tem facilitado o acesso de muitos candidatos a descerem às águas batismais. A igreja Palavra de Cristo, segue com o costume de noventa dias antes da realização do batismo preparar as pessoas com ensinamentos, para que o ato seja consciente e verdadeiramente ocorra um novo nascimento, renascendo livres do pecado, das águas e do Espírito. Lavados pela água da palavra e pelo sangue do cordeiro que tira o pecado do mundo.