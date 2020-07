Um ministério aprovado por Deus. Graças as nossas lideranças, podemos hoje Observar e relatar o avanço desta obra de Deus e o crescimento da organização num todo. E esta é a vontade de Jesus Cristo, que haja o crescimento físico e espiritual! Porque Deus quer que nós cresçamos, conforme Ele nos ensina em Efésios 4:11-16.

Departamentos surgem como a DEMPAC, para ajudar e contribuir com os demais departamentos e lideranças ministeriais da Igreja Palavra de Cristo para o Brasil. Mas tudo isso só é possível graças a visão visionária de nosso Apostolo Rubens Gomes, que há aproximadamente 12 anos atrás, assumiu a presidência do ministério e com muita sabedoria e oração e organização, viu Deus verdadeiramente abrir o mar para ele conduzir o rebanho do Senhor até a Cristo!

“Foram vários os desafios, talvez o maior deles, foi pegar uma igreja com muitas dificuldades financeiras, praticamente a beira da falência, sanar todas as dívidas e reestruturar positivamente a administração ministerial. Isto nos possibilitou dar suporte aos nossos Bispos e pastores, fazendo que a obra se cresce e aumentasse de forma organizada e efetiva nosso número de congregações” disse nosso Apostolo Rubens Gomes.

Não podemos deixar de mencionar nestes últimos anos o trabalho do Bispo Michel Castro, que juntamente de sua esposa , Pastora Andreia Erdmann, tem cooperado com nosso presidente e coordenado o campo de Campo Grande -MS e nossa Sede Nacional.

Mas por traz de um Grande Homem sempre existirá uma Grande Mulher, nossa Pastora Paula Souza, presidente das Atalaias e atual esposa do Apostolo Rubens Gomes, tem se destacado ministerialmente com suas ações frente aos projetos sociais da Igreja, demonstrando uma liderança e o dom do Amor, para com todos que precisam.

È por casa de ações como estas e por termos uma liderança tão comprometida com a palavra de Deus que podemos acreditar num futuro promissor para este ministério!

“Quero estender e construir pelo menos mais 120 templos em Campo Grande em curto espaço de tempo, diria daqui a cinco anos, para completarmos 200 igrejas em nossa cidade, e depois continuarmos a expandir em outros Estados e países. Vamos batalhar e orar a Deus para que isso se concretize”, disse nosso Apostolo Rubens Gomes.

Não importa, se as pessoas tem cinco, vinte, trinta ou se tem menos de um ano que esta congregando neste ministério, o sentimento de todos é mesmo, com muito orgulho aprendem a dizer: “Sou palavriano e amo a minha Igreja”! Pois a Igreja Palavra de Cristo continua sendo a mesma, que um dia foi Fundado pelo Pastor Antônio Gomes e que hoje é representada pelo Apostolo Rubens Gomes e por todos os membros deste ministério. Convido-te a vir a Rua Vasconcelos Fernandes, 101, bairro Amambai, e vir cultuar a Deus conosco em nossa Sede Nacional! Venha receber o milagre de Deus em sua Vida!