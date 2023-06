Resolução cria Comenda do Mérito da Comunidade Japonesa “Terra do Sol Nascente”

O Dia Estadual da Comunidade Japonesa terá um atrativo a mais: a entrega de uma honraria pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). Foi instituída, por meio da Resolução 06/2023, a Comenda do Mérito da Comunidade Japonesa “Terra do Sol Nascente”. A Resolução foi publicada pela Mesa Diretora na edição desta sexta-feira (2) do Diário Oficial do Parlamento sul-mato-grossense.

A Comenda é alusiva ao Dia Estadual da Comunidade Japonesa, instituído pela Lei 1.979/1999, e comemorado, todos os anos, no dia 18 de junho. A criação da honraria foi proposta pelo deputado Roberto Hashioka (União). Ele informa, na justificativa do projeto, que a data foi escolhido, porque no dia 18 de junho de 1908 o primeiro navio (Kasato Maru) com imigrantes japoneses aportou no Brasil.

De acordo com a Resolução, a Comenda será concedida pela ALEMS a pessoas integrantes ou descendentes da comunidade japonesa e a entidades que tenham prestado relevantes serviços à sociedade. As entregas serão feitas em sessão solene a ser realizada na Casa de Leis na semana do Dia da Comunidade Japonesa. Cada deputado proponente da sessão poderá indicar até três personalidades ou entidades. Os demais parlamentares poderão fazer uma indicação cada.

Terra Sol Nascente

O nome da Comenda, conforme explica o deputado Roberto Hashioka, na justificativa do projeto, remete à etimologia da palavra “Japão”, que é origem do sol ou onde o sol se origina. “O Japão recebeu esse nome durante a Dinastia Sui (589 – 618 d.C.), influenciado pela cultura, pois quando os povos orientais olhavam para o leste do globo terrestre, onde o Japão está localizado, eles enxergavam a direção do amanhecer e, dessa forma, eles passaram a chamá-lo de ‘Terra do Sol Nascente’, motivo pelo qual a bandeira japonesa apresenta um círculo vermelho representando o astro”, informa o parlamentar.