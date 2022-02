Um projeto que o vereador Ronilço Guerreiro abraçou neste ano foi de levar um drive de vacina para o campus da Universidade Católica Dom Bosco. Atendendo um pedido da reitoria, Guerreiro intermediou junto a Secretaria de Saúde esse espaço que atendeu nos últimos sete meses milhares de pessoas e aplicou mais de 117 mil doses de vacina. Ontem o espaço teve seu trabalho encerrado e com a sensação de dever cumprido.

“Parabéns à UCDB pelo trabalho desenvolvido neste período. Foram distribuídas mais do que vacinas, foram doses de esperança. É impossível destacar tantos nomes entre Universidade e Sesau, mas cada um que doou seu tempo, trabalho e esforço para ajudar a acabar com a Pandemia merece minha gratidão e a gratidão de toda população campo-grandense. Também estendo meus parabéns ao Padre José Marinoni e ao Ir. Raffaele Lochi por não terem medido esforços para que o Drive da UCDB fosse um sucesso”, comentou Guerreiro.

De acordo com a assessoria da Universidade, o Drive-Thru UCDB encerrou nesta segunda-feira, às 18 horas, as atividades de imunização contra a covid-19. O espaço contou com a participação de mais de 200 acadêmicos voluntários e colaboradores, totalizando mais de 117 mil vacinas aplicadas, alcançando o recorde no dia 10 de agosto, quando 2.776 pessoas receberam o imunizante.

“Conseguimos alcançar nosso principal objetivo que foi acelerar a vacinação contra a covid-19 para os campo-grandenses, tanto para os que estavam nos veículos, quanto para pedestres, refletindo em uma queda acentuada da transmissão do vírus no período, além da redução de internações e de mortes em decorrência da doença. Agora, com a diminuição na demanda pela procura na vacinação e tendo em vista necessidade de retornarmos integralmente com as atividades no campus, chegou a hora de encerrarmos as atividades no Drive UCDB, com a certeza de que tivemos um papel importante no combate a esta pandemia, que não finaliza aqui, mas continua com o polo de testagem no centro da cidade”, enfatizou o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-graduação, professor Cristiano Carvalho.

Inicialmente, a Universidade Católica Dom Bosco acordou o compromisso com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), da ativação do Drive-Thru ocorrer de 24 de junho até dezembro de 2021, no entanto atendeu à solicitação do Município para estender o prazo até 31 de janeiro de 2022.