O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. O sistema prisional tem inúmeras deficiências e a ressocialização é um tema que desafia a sociedade e os governantes. Precisamos humanizar e levar esperança aos encarcerados.

Apesar de ser assegurada pela Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), a oferta de estudo e trabalho para ressocialização nem sempre acontece. De acordo com dados do Departamento Penitenciário Nacional, apenas cerca de 20% dos apenados consegue entrar no mercado de trabalho após deixar o presídio.

A pessoa que fica um tempo na cadeia não pode sair ainda mais marginalizada. Nossos internos não podem ficar no ócio, abandonados, sem fazer algo nesse período. Ninguém nasce para cometer crime. Os presídios não podem ser uma “universidade do crime”, que incentivem ainda mais o crime, mas ao contrário, um local que estimule a procura por uma vida melhor e mais autônoma.

Os educandos precisam participar de oficinas e cursos dentro das penitenciárias. Aprender e receber conhecimento técnico para conseguir entrar no mercado de trabalho, porque se não voltam à sociedade e são excluídos. A maioria dos presos é de pessoas com baixa escolaridade e baixa renda.

Não é porque uma pessoa foi condenada por um crime, ficou afastada um período, precisa ficar à mercê da sociedade. Ela foi condenada por um erro e pagou sua pena. Precisamos dar um basta ao preconceito e a desconfiança.

Precisamos de investimentos de empresas parceiras para conseguir implantar, de fato, uma ressocialização. Empresas que ofereçam cursos e contratem os egressos. Trabalhar a reintegração social, a educação, a empregabilidade e o empreendedorismo. A arte, por exemplo, é uma forma de reinserir a pessoa na sociedade, a música, o coral e o teatro ajudam a se expressar melhor. Cursos de empreendedorismo para levar a autonomia.

A permanência e o contato do encarcerado com a sociedade fazem com que esse se reintegre melhor. Não queremos que essa pessoa retorne ao crime e fique novamente à margem da lei. Se um ex-encarcerado vai à procura de um trabalho, ele vai concorrer com todas as pessoas que também estão lá. Por isso, a importância da reinserção social para o egresso, do estudo e do conhecimento técnico.

Uma sociedade com menos apenado será uma sociedade mais humana. Uma sociedade com mais segurança, com menos pessoas cometendo crime, menos gasto com manutenção de presídios e, consequentemente, economia nos cofres públicos.