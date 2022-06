Qualificar a logística e contribuir com o escoamento da produção. Assim o Governo do Estado segue com várias obras de restauração de rodovias na região de fronteira, em cidades como Coronel Sapucaia, Paranhos, Antônio João, Bela Vista e Aral Moreira. Estes investimentos também contribuem com a economia dos municípios.

Entre as obras que se destacam está a restauração da MS-384, de Antônio João a Bela Vista, em um investimento de R$ 92 milhões. Os trabalhos neste trecho seguem por 67,6 quilômetros. “A obra é muito importante, pois a MS-384 é uma das principais estradas da região, que vai nos ligar inclusive com a Rota Bioceânica. Temos muitos caminhões com calcário que seguem para Bela Vista e Caracol”, destacou o prefeito de Antônio João, Agnaldo Marcelo da Silva.

Também está em andamento a restauração da MS-286, que tem início no trecho urbano do município de Aral Moreira, no valor de R$ 31,99 milhões. As obras de recuperação e adequação na capacidade de tráfego, junto com drenagem, são em 38,156 km da faixa de fronteira com o Paraguai.

Para controle e combate de erosão, o Governo do Estado também realiza obras na MS-165, conhecida como “Rodovia Sul-Fronteira”, no trecho que liga as cidades de Coronel Sapucaia e Paranhos, com investimento R$ 11,3 milhões. A estrada é estratégica ao Estado, já que vai contribuir com a rota bioceânica.

“São obras e investimentos que vão contribuir com o turismo e o escoamento da produção, melhorando o transporte local e o acesso aos municípios, além de propiciar um trânsito mais seguro para quem trafega pela região”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja.

O Governo do Estado investe mais de R$ 330 milhões em obras de restauração de 13 rodovias no Mato Grosso do Sul, que juntas somam 307,80 km. Além disto, seguem outras 47 obras de pavimentação (estradas), no valor de R$ 1,7 bilhão em todas as regiões do Estado.