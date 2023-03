Clemozoide Terezinha Lundgren de 72 anos entrou na Justiça alegando ser filha do apresentador Silvio Santos de 90 anos. O dono do SBT realizou o teste de DNA em casa e o resultou veio a tona hoje (13). De acordo com o exame, a idosa Clemozoide não é filha de Silvio. Contudo, apesar do laudo “excluir a paternidade”, a mulher recorreu para tentar um novo exame. “Houve exclusão da paternidade biológica na análise comparativa do DNA do sr. Senhor Abravanel em relação a Clemozoide Terezinha Lundgren. Os resultados laboratoriais obtidos após a tipificação de 46 locos genéticos do DNA dos periciados foram analisados, confirmados e reconfirmados por meio de exames genéticos de prova, de contraprova e re retroprova”, diz o laudo.

A coleta de DNA foi realizada em 30 de agosto de 2022, e o resultado saiu em 8 de setembro; vindo a tona na presenta data. Os advogados do apresentador e dela acompanharam todas as etapas da coleta. Em decisão expedida em 8 de março, a Justiça entende que não há margens para acreditar que o resultado possa ter passado por qualquer interferência. “Julgo improcedentes os pedidos declaratórios de paternidade e de retificação de assentamento de nascimento, ora apreciados, e assim o faço com resolução do mérito”, diz a sentença do juiz Rafael Meira Hamatsu Ribeiro.