O processo seletivo que visa a contratação de profissionais da área de saúde para atender necessidade temporária da Secretaria de Estado de Saúde teve os resultados preliminares divulgados nesta terça-feira (19).

Na publicação consta a relação de candidatos que tiveram as suas solicitações de inscrição deferidas com a respectiva pontuação obtida na avaliação curricular e as solicitações indeferidas juntamente com a fundamentação.

O candidato poderá formular recurso contra o resultado preliminar do Processo Seletivo, por escrito, endereçado ao Coordenador de Seleção e Ingresso de Pessoal, devidamente fundamentado e indicando de forma clara e objetiva as razões recursais, exclusivamente no período entre às 08h do dia 19 de janeiro e às 17h do dia 20 de janeiro de 2021.

Para conferir a relação completa e as demais orientações para a interposição do recurso, acesse as páginas 40 a 43 da edição nº 10.381 do Diário Oficial do Estado.

PROCESSO SELETIVO

A contratação é de profissionais com formação escolar de nível superior para atuação em atividades relacionadas à vigilância em saúde. São duas vagas para médico – Clínica Médica, oito vagas para farmacêutico bioquímico e uma vaga para nutricionista.

Todas as funções terão carga horária de 40 horas semanais, sendo que a função de médico terá remuneração de R$ 6.639,23 e as outras duas funções de farmacêutico bioquímico e nutricionista terão remuneração de R$ 3.412,14, cada.