Resumão da NBA: derrota de favoritos e estrelas lesionadas; veja tudo que aconteceu no domingo

Os playoffs da NBA começaram nesse final de semana com resultados surpreendentes. Equipe de melhor campanha na temporada regular, o Milwaukee Bucks foi surpreendido em casa. Outras equipes também conseguiram vitórias fora de casa. O destaque negativo ficou por conta da lesão de dois importantes jogadores: Giannis Antetokounmpo e Ja Morant.

O Milwaukee Bucks teve um domingo para esquecer. A franquia recebeu o Miami Heat e foi derrotada por 130 a 117. Giannis, principal jogador dos Bucks, se machucou ainda no primeiro tempo após uma queda e, com dores na região lombar, não voltou mais para a partida. O Miami Heat perdeu o ala Tyler Herro, que quebrou a mão numa disputa de bola e está fora da série. O grego ainda será reavaliado.

O grande nome da partida foi Jimmy Butler. O jogador do Miami Heat anotou 35 pontos e 11 assistências. O próximo jogo da série acontecerá na quarta (19) novamente em Milwaukee.

Lakers vencem e outra estrela se lesiona

Dono de uma campanha inconstante na temporada regular, o Los Angeles Lakers visitou o Memphis Grizzlies na abertura da série de sete jogos. Os visitantes bateram os donos da casa por 128 a 112.

Rui Hachimura, ala dos Lakers, foi o cestinha da partida com 29 pontos. LeBron James (21 pontos, 11 rebotes), Anthony Davis (22 pontos, 12 rebotes) e Austin Reaves (23 pontos) foram os outros destaques.

Além da derrota, os Grizzlies tiveram mais o que lamentar. O armador Ja Morant deixou o jogo lesionado. Após disputa com Anthony Davis, ele caiu em cima do próprio braço. Morant deixou o jogo com uma lesão na mão direita e será reavaliado durante a semana. As equipes entrarão novamente em quadra daqui dois dias.

Outros resultados

Kawhi Leonard foi a estrela da vitória do Los Angeles Clippers sobre o Phoenix Suns. Jogando fora de casa, o ala dos Clippers anotou 38 pontos na vitória apertada de 115 a 110.

Russell Westbrook, que teve atuação ofensiva apagada, ganhou destaque por sua atuação defensiva nos instantes finais. Em lances decisivos, parou Devin Booker e Kevin Durant.

O Denver Nuggets, dono da melhor campanha na conferência oeste, não teve dificuldades para vencer o Minnesota Timberwolves. Nikola Jokic (13 pontos, 14 rebotes) liderou os Nuggets na vitória tranquila por 109 a 80.

Calendário

A disputa na NBA segue nesta segunda. Philadelphia 76ers recebe o Brooklyn Nets e o Sacramento Kings mede forças contra o Golden State Warriors.