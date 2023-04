Reta final: Bruna Griphao, Fred Nicácio e Sarah Aline disputam o 13º paredão do BBB 23

Bruna Griphao, Fred Nicácio e Sarah Aline estão no 13º paredão do BBB 23 e disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil. Confira como a berlinda foi formada na noite deste domingo (9).

A formação começou quando o anjo Cezar tentou dar a imunidade para Sarah Aline, alegando que a sister seria a única pessoa que o imunizaria no jogo. No entanto, Cezar descobriu que o anjo era autoimune e escapou do paredão: ele seria a indicação certeira do líder Ricardo Alface.

Após ter seus planos estragados pelo Big Boss, Ricardo ganhou um beijo de Cezar e precisou recalcular a rota: ele indicou Fred Nicácio ao paredão, justificando que o brother repescado não se posicionou com firmeza em algumas situações.

Além disso, Bruna Griphao e Sarah Aline foram as mais votadas e Ricardo deu o voto de Minerva indicando Bruna.

Ainda na composição do paredão, o Castigo do Monstro colocou duas pessoas direto na berlinda. Cezar indicou Amanda e Aline Wirley. Contudo, Aline Wirley comprou o Poder da Mistura, que lhe deu o direito de trocar um dos participantes indicados pelo Castigo do Monstro. A sister se salvou do Paredão e colocou Sarah Aline em seu lugar.

Seguindo o paredão rocambolesco, Fred Nicácio ganhou o direito de tirar uma das duas pessoas com o colar do Castigo do Monstro da berlinda e salvou Sarah Aline. Já Amanda, emparedada pelo Monstro, teve que puxar alguém para receber o outro colar do Monstro do Paredão e puxou Sarah Aline de novo para a berlinda.

Amanda, Bruna Griphao e Sarah Aline disputaram a Prova. Em três fases, vencia quem encontrasse primeiro os três cards corretos. Amanda levou a melhor e escapou do Paredão.