A Funtrab está ofertando nesta segunda-feira (7) oferecendo 697 vagas de emprego em MS. Em Campo Grande, a fundação está retomando os atendimentos presenciais neste início de semana.

Na Capital, o destaque vai para as 14 vagas de vendedor pracista. Há também oportunidades para auxiliar de linha de produção (10), motorista carreteiro (5), pedreiro (8) e soldador (3). Ao todo são 107 vagas para Campo Grande.

Há vagas em 25 cidades do interior do Estado, como 30 oportunidades para motorista de caminhão em Amambai; 43 para trabalhador da cultura de maçã em Aquidauana; 25 para servente e 20 para pedreiro em Bataiporã; 30 para auxiliar de linha de produção em Cassilândia; 10 para pintor de alvenaria em Três Lagoas; entre outros. Confira a lista de vagas.

Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.

A Funtrab disponibilizou o aplicativo ‘MS Contrata+’ para trabalhadores agendarem os atendimentos. Posteriormente, os interessados devem se cadastrar na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, na Rua 13 de maio, nº 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30, para concorrer às vagas.

Das 13h30 às 17h30, o atendimento é destinado ao Seguro-Desemprego. Mais informações podem ser obtidas no (67) 3320-1400.

A Casa do Trabalhador de Dourados também não está realizando atendimentos presenciais por 14 dias. De acordo com o decreto publicado em 28 de maio, no Diário Oficial do município. Informações podem ser obtidas em:

(67) 9 9675-0672 (ligações e WhatsApp)

(67) 9 9623-3106 (Whatsapp), de segunda a sexta, das 7h às 11h/ 13h às 17h)