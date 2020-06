Os professores Marcelo Ferreira Miranda e Rodrigo Barbosa de Miranda, respectivamente, presidente da Fundesporte e gerente da Uepla/Fundesporte, conduzem debate sobre o retorno das atividades esportivas em Campo Grande e no Estado. A inciativa acontece nesta quarta-feira às 9 horas, com tema “Pandemia de coronavírus e o retorno de eventos esportivos ao ar livre”, com transmissão ao vivo pela plataforma YouTube.

O encontro virtual como eixo temático será a possibilidade de retomada de atividades esportivas individuais e competições ao ar livre em Mato Grosso do Sul após a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

A live terá sete convidados, com participação dividida em blocos. O primeiro receberá o jornalista sul-mato-grossense Israel Espíndola, do canal Correndo Juntos; Andrei Spinassé, do site Esportividade (SP) e Silvio Boia, do canal Programa Kilometragem (RJ), que se dedicam à cobertura especializada de corridas de rua e eventos esportivos radicais. A conversa no segundo bloco será com o organizador de eventos Carlos Porto, o treinador de corrida de rua Ronaldo Borges e o casal de atletas Marilis e Paulo Roberto Donato.

“Preparamos essa live para discutirmos a importância da retomada gradual e segura dos eventos esportivos, levando informações à comunidade esportiva sul-mato-grossense. Mato Grosso do Sul mostrou que é possível realizar eventos neste período e gostaríamos também de trocar experiências com profissionais do esporte de outros estados, entender como está o panorama do ‘novo normal’ nestes locais”, afirma o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda.