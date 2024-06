Retorno de chuvas no Rio Grande do Sul neste fim de semana

Chuva forte retorna ao Rio Grande do Sul neste fim de semana. Além do estado gaúcho, áreas de Santa Catarina serão atingidas. Até o dia (19), os volumes podem passar dos 150 milímetros.

Entre os dias 14 e 17 de junho, uma frente fria ficará semi-estacionária no Rio Grande do Sul. Isso devido o ar quente do centro do Brasil que entrará em contato com o ar frio de sul, provocando chuva forte sobre a maior parte do estado gaúcho e áreas de Santa Catarina, especialmente no sul catarinense.

Segundo a previsão do INMET os acumulados de chuva, entre o fim da sexta-feira (14) até a quarta-feira (19), variam entre 80 milímetros (mm) e 150 mm no estado gaúcho, podendo superar os 200 mm em determinadas áreas do centro-norte do Rio Grande do Sul e de 100 mm a 200 mm no sul de Santa Catarina.

A instabilidade deve persistir ao longo da próxima semana o que pode aumentar os volumes totais de chuva. Essa condição poderá ocasionar novos transtornos em relações a cheia dos rios que devem se manter monitorados.