Durante o julgamento de quarta-feira (19) em Campo Grande o réu Wilson Benevides disse sobre o acidente que matou a enfermeira Carla Jaqueline Miranda que ” nunca passou pela cabeça dele uma fatalidade daquelas, e que só estava tentando “tirar” o carro da enfermeira”. Wilson contou que fugia da polícia por ter inúmeros problemas com a justiça. E estava com medo de ser morto pelos policiais. O MPMS apresentou a denúncia e detalha que o acidente ocorrido em 24 de janeiro de 2021, na Avenida Prefeito Heráclito Diniz Figueiredo, perto do cruzamento com a Rua Veridiana, no Estrela do Sul Wilson na direção de uma BMW atropelou e matou a enfermeira Carla.