Réu pelo assassinato de Mateus chora após juiz autorizar rever os filhos

O Réu Marcelo Rios preso pelo assassinato de Matheus Coutinho, em abril de 2019 chorou após juiz Aluízio Pereira autorizá-lo rever os filhos depois de 4 anos. Ele, Jamil Name Filho e Vladenilson Olmedo são julgados pelo crime em júri realizado desde a segunda-feira (17).

Rios chorou ao ouvir o relato da ex-esposa Eliane Benitez sobre o que os filhos que sofreram “terror psicológico” quando alojados no GARRAS e que hoje, um com 9 anos e a outra com 11 anos, tem TDAH e transtorno de ansiedade.

O encontro será reservado. Os três réus saíram do plenário. O julgamento segue pausado.