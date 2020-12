CAMPO GRANDE/MS – O acusado Cristiano Luna de Almeida, 33 anos (Foto acima no centro) matou por espancamento o segurança Jefferson Bruno Gomes Escobar, o Brunão, (33) em uma boate, no ano de 2011. A decisão é do juiz Flávio Saad Peron, da 15ª Vara Cível de Campo Grande, que, nesta Quarta-feira. julgou procedente a ação movida pelos herdeiros da avó de Brunão. Na decisão, o juiz estabelece o pagamento de mais “87 meios salários-mínimos” à família da vítima, o equivalente a 43,5 salários-mínimos, considerando os índices de correção de cada ano desde a morte, em 2011.

O processo havia sido proposto por Marina Escobar Gonçalves, a avó que, segundo a defesa dos familiares, Brunão ajudava a sustentar. O pedido de indenização e pagamento de pensão foi feito por ela em 17 de março de 2014, três anos após a morte do neto, mas a idosa morreu, aos 75 anos, antes da Justiça dar a sentença, que só veio seis anos depois, na terça-feira que passou, dia 1º de dezembro.

O magistrado condenou Luna a indenizar a família por danos morais e também a pagar o equivalente à soma de meios salários-mínimos mensais no período de 19 de março de 2011 (morte do neto) até 18 de junho de 2018 (morte da avó). Já a defesa de Cristhiano Luna contesta o pedido e alegou que a boate, empresa para qual Brunão trabalhava, era a responsável pela reparação de danos. Defendeu ainda que a vítima contribuiu para a própria morte, “pois, embora lhe competisse apenas conter os ânimos dos clientes da casa noturna, partiu para as vias de fato com o réu”.

O Réu Cristhiano Luna foi condenado a 17 anos de prisão em regime fechado pelo assassinato, em 27 de novembro de 2017, mas teve o júri anulado pelo Supremo Tribunal Federal em agosto do ano passado. O novo julgamento teria de acontecer no dia 27 de setembro de 2019, mas foi novamente suspenso por recursos