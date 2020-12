A pedido da CDL CG – Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande, Adelaido Vila, aconteceu uma reunião organizada pelo Secretário Municipal de Governo, Antônio Lacerda, para tratar de assuntos ligados aos moradores de rua e usuários de drogas. Além da equipe técnica de diversas secretarias, participaram José Mauro, secretário de saúde, Valério Azambuja, secretário de Segurança, Janine de Lima Bruno, diretor-presidente da Agetran, entre outros.

Adelaido Vila destacou a urgência que a situação exige e das dificuldades que os lojistas estão passando. “Entendemos que é uma problema de saúde pública, mas que atinge à todos, por isso queremos um trabalho conjunto para chegarmos a uma solução, pois assim como essas pessoas estão sofrendo, nossos comerciantes também, sendo vítimas de assaltos e furtos constantes”.

Os trabalhos realizados pelo município foram apresentados, bem como possíveis ações. A previsão é que seja um atuação integrada, com a participação da sociedade civil e de todas as secretarias municipais, com a realização contínua.