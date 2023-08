Reunião acerca de boas práticas entre Delegados-Gerais da Polícia Civil de MS e DF

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio do Delegado-Geral, Dr. Roberto Gurgel de Oliveira Filho realizou uma visita de cortesia ao Delegado-Geral Dr. Robson Cândido da Silva, Delegado-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal. O encontro, além de reafirmar uma relação de colaboração entre as duas instituições, permitiu a valiosa troca de boas práticas e experiências.

A reunião, realizada em clima de cordialidade, proporcionou um espaço para o diálogo, metodologias adotadas pelas polícias do Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. A troca de conhecimento entre os dois Delegados-Gerais abriu portas para a identificação de soluções inovadoras e eficazes em diversas áreas da atuação policial.

O Delegado-Geral Dr. Roberto Gurgel de Oliveira Filho compartilhou os avanços e conquistas alcançados pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul em áreas como investigação, tecnologia forense e aprimoramento do atendimento à população. Por sua vez, o Delegado-Geral Dr. Robson Cândido da Silva trouxe insights valiosos sobre o trabalho desenvolvido no Distrito Federal, abordando o uso de tecnologias de ponta no combate ao crime, bem como os boletins de ocorrência registrados online.

Esse encontro marcante entre as lideranças da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul e do Distrito Federal ressalta a relevância de parcerias interinstitucionais e a busca incansável por um sistema de segurança pública mais eficiente, transparente e ágil.