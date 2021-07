O Prefeito Edilson Magro esteve na sede do Procon Estadual, buscando apoio para as ações do Procon Municipal e a viabilidade de convênio para que consumidores de Sonora e Alcinópolis possa ter atendimento em Coxim, visto que as cidades não possuem nem o Procon ou outro órgão parecido de defesa do consumidor. Segundo os presentes, as negociações já foram iniciadas, exigindo estudos para permitir a extensão dos órgãos municipais de defesa do consumidor nos dois municípios, de forma a evitar que as pessoas tenham que percorrer vários quilômetros ter o referido atendimento. Também participaram da reunião com o Superintendente do Procon/MS Marcelo Salomão, a Diretora do Procon Municipal Géssica Soares, o Presidente da Câmara Municipal de Coxim Vereador William Meira e a Vereadora de Sonora Flávia Vasconcelos.