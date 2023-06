Reuniões, evento da Abel e Festa Junina na ALEMS ocorrem na semana

A semana de 12 a 16 de junho, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) está recheada de reuniões e eventos, além das sessões plenárias na quarta (14) e quinta-feira (15), às 9h, no Plenário Júlio Maia, visto que a próxima terça-feira (13), a Casa de Leis estará fechada decorrente do feriado municipal do padroeiro de Campo Grande, Dia de Santo Antônio.

Antes da sessão plenária, na quarta-feira está prevista a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), no Plenarinho Nelito Câmara, às 8h. No mesmo dia pela tarde, a partir das 14h, na Sala de Reuniões Deputado Roberto Orro, está agendada uma reunião da Bancada do Partido dos Trabalhadores com representantes do movimento social do campo unitário. Ainda na quarta-feira está marcada para as 19h, no Plenário Júlio Maia, o 37º Encontro das Escolas do Legislativo e de Contas (Abel) – saiba tudo sobre o evento clicando aqui.

Na quinta-feira, além da sessão pela manhã, a tarde, a partir das 14h, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, está agendada a posse dos membros da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, que foi instituída pelo Ato da Mesa Diretora 33/2023 e tem, entre outros objetivos, promover debates com a participação dos mais diversos segmentos da sociedade civil. A coordenação da frente é do deputado Renato Câmara (MDB).

Na sexta-feira (16) está marcada a Festa Junina da ALEMS, a partir 17h, no estacionamento da Casa de Leis. A entrada solidária será uma roupa, cobertor ou agasalho. As barracas com comidas típicas serão montadas por entidades assistenciais. A atração musical prevista é do grupo Canto da Terra.

A Agenda Oficial do Legislativo, que pode ser alterada a qualquer momento para inclusão de novos eventos, pode ser acessada diretamente clicando aqui. Todos os eventos da ALEMS são abertos ao público e à imprensa. . A ALEMS fica no Bloco 9, do Parque dos Poderes. Acompanhe também ao vivo pelos canais oficiais da Casa de Leis: TV ALEMS, Rádio ALEMS, Portal da ALEMS, Youtube e Facebook