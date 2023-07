Réus negam envolvimento na morte de estudante e dizem que não intermediram contratação de atiradores

No segundo dia de julgamento sobre a morte do estudante Matheus Xavier, de 20 anos, em 2019, morto por engano no lugar do pai, o capitão reformado Paulo Xavier, os réus Marcelo Rios e Vladenilson Olmedo voltaram a negar participação no crime.

Em depoimento prestado na tarde desta terça-feira (18), Vladenilson negou conhecer Juanil Miranda Lima e José Moreira Freire, conhecido como Zezinho, acusados de terem executado o estudante a mando da família Name. De acordo com as investigações, ambos teriam sido contratados por Rios e Olmedo.

“Não conheço esta pessoa e nunca a vi lá na casa [dos Name]. Pelas fotos que cheguei a ver, não reconheço essa pessoa. Conhecia todo mundo da casa, mas esse nome eu nunca ouvi lá”, disse, quando foi questionado se conhecia Juanil ou se já tinha o visto na residência, onde trabalhava

Em relação ao Zezinho, Vladenilson também negou que o conhecia, afirmando que nunca ouviu falar sequer o nome dentro da residência onde trabalhava. Contudo, o réu caiu em contradição, já que no mesmo depoimento afirmou que indicou sua advogada, identificada apenas como Laura, passando um cartão da profissional para o atirador quando o encontrou pela primeira vez no hospital em que trabalhava como segurança.

José Moreira, que também era guarda civil, tinha um processo administrativo na corporação e aceitou a indicação da profissional, já que segundo Vladenilson, ela era especialista em processos administrativos.

No entanto, ele nega que tenha levado Zezinho ao escritório da advogada e também não se referia à ele pelo apelido, mas sim, pelo nome. Ainda de acordo com ele, houve um outro encontro posteriormente entre ele e Zezinho, de forma ocasional, em um banco, quando ele elogiou o trabalho de Laura e disse que a colocaria em um processo administrativo de sua esposa, que pretendia dar aula em uma escola municipal.

No entanto, o réu afirmou que nenhuma pessoa da família Name conhecia ou tinha relação com Zezinho,que morreu em 2020, durante um conflito policial em Mossoró (RN).

Já em relação a Paulo Xavier, ele disse que era comum e que os dois não se viam todos os dias porque trabalhavam por escala. Ele também enfatizou que na época do assassinato, Paulo Xavier estaria trabalhando para Antônio Augusto, que seria o pivô do atentado, que mataria o capitão reformado.

Ainda em seu depoimento, Olmedo não soube informar se Marcelo Rios tinha alguma relação com Juanil ou Zezinho, mas confirmou que Paulo Xavier, que era o real alvo dos atiradores, trabalhou para a família Name durante quase três anos, acompanhando Jamil Name Filho em viagens a São Paulo e para Ponta Porã.

Por fim, Valdenilson voltou a afirmar que é inocente das acusações que o ligam ao crime e, de acordo com ele, não teve nem conhecimento sobre a morte. Também nega que tenha atuado como intermediário entre os atiradores e os mandantes do crime. O réu ainda disse que desconhece quem matou e quem mandou matar a vítima.

O segundo acusado, o ex-guarda civil, Marcelo Rios também insistiu na tese de sua inocência e, de acordo com ele, não faria sentido a acusação de que ele teria intermediado a contratação de Juanil e de Zezinho já que, de acordo com ele, ambos já eram contratados da família Name.

Conforme o relatado pelo réu, a relação dele com Vladenilson era quase que restrita ao trabalho e que o ex-guarda municipal o via como um “líder” entre os funcionários que trabalhavam na residência dos Name.

Quando questionado sobre sua relação com Zezinho, ele reforçou que não conheceu ou teve qualquer vínculo com o atirador, apesar dos dois pertencerem à Guarda Civil Metropolitana. De acordo com ele, não era possível conhecê-lo, já que, à época, agentes que trabalhavam em regiões distintas da cidade acabavam não tendo relações entre si.

No entanto, ele confessou que guardou algumas armas a pedido de Juanil pelo valor de R$ 2 mil. Ele não soube precisar a quantidade, mas disse que eram armas diferentes e incomuns, contudo, se arrepende de ter aceitado em receber o arsenal.

“Minha consciência é limpa. Não tem como eu saber [quem executou a vítima], mas eu não sei dizer.”, afirmou ao juiz.

Sobre as afirmações de que ele teria dito que faria confissões e teria informações da família Name para falar, Rios negou. De acordo com ele, a carceragem da Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras) é altamente monitorada, assim, se ele tivesse feito qualquer comentário, as filmagens poderiam ser divulgadas.

Ao final do depoimento, Rios classificou o crime como uma covardia e afirmou que os culpados precisam ser encontrados, mas que não pode ser feita uma “caça às bruxas”.

“Eu assumi esse crime [do arsenal de armas]. Eu poderia não ter assumido, mas eu confessei. Nesse outro [assassinato] eu não fiz nada”, afirmou, pedindo ainda que a justiça fosse feita.

A casa onde as armas foram encontradas é escriturada em nome do patriarca da família, mas, na prática pertence ao Jamil Name Filho, que também depôs durante a audiência.

