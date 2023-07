Revanche: Geraldo convidará Barbosinha para o PSDB e esquentará briga em Dourados

O clima que já não é dos melhores no PSDB em Dourados pode ficar ainda mais quente nos próximos dias. O deputado federal Geraldo Resende (PSDB) vai convidar o vice-governador Barbosinha (PP) para se filiar ao PSDB e também entrar na disputa para escolher quem será o candidato do partido no Município no próximo ano.

“Vou fazer este convite pessoalmente. É um quadro importante e sei que manifestou incômodo no PP. Está verificando onde construir seu projeto político. Será mais um reforço dentro dos candidatos do PSDB”, declarou.

Geraldo afirma que uma possível filiação de Barbosinha não atrapalha os planos dos demais, que não precisarão desistir. “Quem estiver melhor em março do ano que vem será o escolhido. Todo mundo continua com suas pré-candidaturas e decide quem estiver melhor. Daí todos cinco abraçam em apenas um. Com os cinco, temos todas condições de vencer em Dourados. Ninguém veta ninguém e todos em conjunto decidem um candidato”, reforçou.

O convite de Geraldo responde a outro convite, do deputado estadual Zé Teixeira (PSDB), para retorno do ex-deputado Marçal Filho ao PSDB, que incomodou Geraldo. Ele chegou a sugerir uma sabatina antes do retorno. Agora, coloca mais um nesta briga interna do grupo para candidatura.

A briga no PSDB começou com Geraldo Resende, Zé Teixeira e Lia Nogueira lançando pré-candidatura, mas ficou maior com o convite para Marçal Filho. Agora, em uma espécie de troco, Geraldo coloca mais lenha na fogueira, com cinco na briga, reunindo amigos e desafetos.

O primeiro round do confronto será decidido agora em agosto, quando precisarão definir presidência do partido no Município. Caso não cheguem ao consenso, o diretório estadual vai nomear uma comissão provisória, impedindo a disputa.

O PSDB, nos oito anos de Reinaldo Azambuja, nunca conseguiu vencer em Dourados. Perdeu com Geraldo Resende e com Barbosinha. Agora, já anunciou oposição a Alan Guedes (PP) e quer lançar um nome para disputa.

