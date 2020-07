Reviravolta no caso das mortes dos policiais da DERF Antônio Marcos Roque da Silva e Jorge Silva dos Santos. Ambos assassinados no último dia 9 de junho deste ano, deixa em aberto um roubo a um ourives em Campo Grande. As investigações apontaram que Ozéias Silveira de Morais (45) teria furtado joias avaliadas em R$ 700 mil de uma casa num bairro nobre da Capital. Os policias assassinados investigam o roubo. Ozéias teria furtado os antigos patrões após ser demitido sem ressarcimento. Da casa ele teria roubado um 20 anéis cravejados de diamantes no valor de R$ 200 mil. Informações preliminares são de que antes de morrer em confronto com a polícia no último dia 10 após o assassinado dos policias ele teria enterrado as joias.

Willian Duarte Cornelato casado com a sobrinha de Ozéias anunciou as joias eram as furtadas da residência e não do ourives. Os investigadores então chegaram a Willian e a Ozéias, após o anúncio das joias. Como não havia mandado contra ele acabaram colocando-o na viatura descaracterizada sem revista e algemas.