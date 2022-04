A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) e a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), são as responsáveis, por liberar esse aumento abusivo, nas contas de energia elétrica a nova tarifa com reajuste médio de 18% começa a valer no dia 21 de abril.

O aumento deve aumentar ainda mais o lucro da concessionária. No ano passado, a Energisa acumulou faturamento de R$ 5,8 bilhões apenas no Mato Grosso do Sul. Lembrando que o índice de justo é aprovado pela reguladora do Governo Federal para o Mato Grosso do período apontado pelo IPCA que foi ainda de março de 11,3% e reajuste de 10,2% do salário mínimo, ou seja injusto com o trabalhador, não podemos aceitar esse abuso de braços cruzados.

ASSINE O ABAIXO-ASSINADO CONTRA ESSE AUMENTO #energisasemaumento