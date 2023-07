Revitalização da Avenida dos Cafezais chega a 87% das atividades concluídas em julho

As obras de duplicação e revitalização da Avenida dos Cafezais, em Campo Grande, alcançaram 87,54% de execução neste mês de julho. Com a conclusão dos serviços de drenagem, pavimentação e recapeamento, operários trabalham nas etapas de calçamento, acessibilidade, plantio de grama e instalação das bocas de lobo.

O engenheiro Ronivon Ferreira da Costa, que é fiscal da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul) e acompanha a execução da obra, explicou as etapas do serviço.

“A execução do meio-fio já foi concluída. Ainda faltam colocar mil metros quadrados de grama, instalar 40 das 80 bocas de lobo e recompor um quilômetro de cercamento. Já a sinalização deve começar em um período de 15 dias”, detalhou o fiscal.

Antes mesmo de ser concluída, a obra já agrada quem vive ou trabalha nas imediações do grande Los Angeles. “Valorizou muito nossa área do (bairro) Paulo Coelho Machado. Gostei do serviço”, afirmou o aposentado Valdenírio Matos Ribeiro. “Esse trecho não era duplicado e aconteciam muitos acidentes. Melhorou essa questão, pois até agora não vi acidentes. Também tem a passagem para o pessoal, a ciclovia… Ficou bom, melhorou para o comércio e para todo mundo”, disse o comerciante Aldemir Lourenço. “Ficou muito boa para caminhar e correr, como estou fazendo agora”, completou a dona de casa Francislaine.

De acordo com o secretário Hélio Peluffo, da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), as benfeitorias não vão parar na revitalização do pavimento e na duplicação da via, já que o Governo do Estado também vai executar um novo projeto de iluminação na avenida.

“O governador Eduardo Riedel autorizou um sistema de iluminação fotovoltaica na Cafezais, que gera energia a partir da luz solar e não vai ter custo (mensal na conta de energia). É uma novidade em termos de iluminação pública que dá segurança para os motoristas ao entrar e sair dos bairros”, destacou o secretário.

O projeto

Com extensão total de 3,2 quilômetros entre a Avenida Gury Marques e a Rua Engenheiro Paulo Frontin, a Avenida Cafezais recebe as obras de revitalização, que compreende pavimentação, drenagem e restauração, em um investimento de R$ 11,1 milhões.

A avenida é uma das principais vias de acesso à região do grande Los Angeles, atendendo ainda moradores dos bairros Canguru, Centro-Oeste, Macaúbas, Marajoara, Mário Covas, Morada do Sol, Paulo Coelho Machado e Uirapuru.

Bruno Chaves e Chico Ribeiro, Comunicação Seilog

Fotos: Chico Ribeiro