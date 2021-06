Com a pandemia e o medo de aglomerações, as cidades precisam oferecer ambientes mais amplos, que garantam mais segurança, não apenas física, mas emocional. Este é o foco do Programa Reviva Campo Grande, que tem como grande questão: identificar como essa infraestrutura pode beneficiar a configuração das cidades, a mobilidade urbana e, consequentemente, a vida de todos.

“O principal desafio de um gestor é a transformação da cidade, de maneira que ela melhore o dia a dia das pessoas. O campo-grandense terá um Centro com espaço para realizar suas compras de maneira mais confortável e segura. Queremos que a população se aproprie desse espaço e usufrua com responsabilidade dos benefícios. É um projeto que vai além da infraestrutura. A proposta é levar atividades culturais para a área central após a pandemia, atrair novos negócios e, ainda, proporcionar habitação acessível, trazendo mais adensamento e garantindo maior mobilidade para quem trabalha na região”, avalia o prefeito Marquinhos Trad.

A subsecretária de Gestão e Projetos Estratégicos da Prefeitura Municipal e coordenadora do Reviva, Catiana Sabadin, explica que a pedestrianização da 14 de Julho foi o primeiro passo para esta transformação. “Priorizamos o pedestre em detrimento dos veículos, e para isso, alargamos calçadas, instalamos um mobiliário urbano. Com isso, garantimos um ‘caminhar’ mais acessível, agradável e confortável. A evolução das cidades passa por isso e, com a requalificação do microcentro, vamos ampliar essa proposta”, pontuou.

Afinal, o que as administrações públicas aprendem com a pandemia, do ponto de vista da Mobilidade Urbana? Como deixar as cidades mais “habitáveis” para os cidadãos? Para a diretora-presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), Berenice Maria Jacob Domingues, as administrações aprendem a buscar alternativas e se reinventar para diminuir os impactos causados pela pandemia. “Fazemos isso buscando alternativas de outros modais”.

Um desses modais utiliza a bicicleta como transporte, por exemplo, observando a crescente demanda por melhorias em calçadas e ciclovias em decorrência da pandemia e a busca por espaços amplos e ao ar livre. Pelo Reviva, somando-se às calçadas mais acessíveis, Campo Grande terá mais 30 km de ciclovias, além dos 90 existentes. Para mais informações acesse http://www.campogrande.ms.gov.br