SELVÍRIA – MS (Correspondente) – A PRF apreendeu no final da manhã de segunda-feira (02), uma carga de produtos contrabandeados escondidos em um caminhão baú que carregava uma mudança, em Selvíria (MS). A apreensão ocorreu quando os agentes abordaram o veículo Iveco/Vertis, de placas de Itupeva (SP), conduzido por um homem. O veículo estava carregado com uma mudança, no compartimento de carga, mas após vistoria dos policiais, diversas caixas de papelão contendo mercadorias de origem estrangeira sem o devido desembaraço aduaneiro foram encontradas.

Foram apreendidos então 98 Kg de essência contendo nicotina, um notebook e um tablet, 3 patinetes elétricos, além de roteadores de internet e switches, receptores de TV e vaporizadores. O homem negou saber da existência das mercadorias e que carregou a mudança em Bataguassu (MS), que iria entregá-la em Paranaíba (MS). Diante dos fatos, o envolvido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal em Três Lagoas (MS), juntamente com o veículo, e eletrônicos.