Pesquisa divulgada neste domingo (03/07) pelo Instituto Ranking Brasil mostra que o advogado Rhiad Abdulahad (União Brasil) continua entre os nomes preferidos para assumir uma das 24 cadeiras da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Ele destaca-se com 0.70% das intenções de votos, contabilizando 0.20% a mais na preferência dos eleitores em comparação com o levantamento anterior, quando alcançou 0.50%, subindo da 17ª para a 14ª posição.

Nesta pesquisa, o Instituto Ranking ouviu três mil eleitores acima de 16 anos em 30 municípios do Estado entre os dias 27 de junho e 2 de julho de 2022 e o levantamento tem os registros no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com os números MS-02344/2022 e BR-05621/2022. A margem de erro máxima estimada é de 1,8 pontos percentuais para mais ou para menos, enquanto o intervalo de confiança é de 95%.

De acordo com o Instituto Ranking, o levantamento consiste em uma pesquisa espontânea, ou seja, não são apresentados nomes dos candidatos e o entrevistado fala o que lhe vem à cabeça quando é questionado em quem pretende votar. “É uma grata surpresa verificar que a população de Mato Grosso do Sul aprovou o meu nome e que estou subindo na pesquisa de intenção de votos para o pleito de outubro deste ano. Esse apontamento me dá mais ânimo para continuar trabalhando”, declarou Rhiad.

BIOGRAFIA

Advogado e com 31 anos de idade, Rhiad é natural de Ponta Porã (MS), onde nasceu no dia 23 de janeiro de 1991, mas mudou-se para Campo Grande (MS) aos 15 anos de idade para estudar. Aos 18 anos, em 2009, ele ingressou no curso de Direito da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), formando-se em bacharel de Direito na turma de 2013 e tirando a carteira da OAB/MS (Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso do Sul) no mesmo ano.

Em 2015, Rhiad fez especialização em Direito Empresarial pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) e, em 2020, saiu candidato ao cargo de vice-prefeito de Campo Grande, quando obteve 34.066 votos válidos. Neste ano de 2022, ele colocou o nome à disposição para concorrer à vaga de deputado estadual pelo União Brasil.

Como advogado da iniciativa privada, Rhiad atuou em diversas causas ligadas ao setor produtivo de Mato Grosso do Sul e enxerga o liberalismo econômico como a forma mais adequada para a retomada da nossa economia. Ele defende a diminuição dos gastos públicos, como a revisão dos cargos comissionados, e também a redução da pesada carga tributária estadual, com o corte de taxas e impostos.

Rhiad é defensor da modernização da máquina pública por meio da utilização de mais tecnologias, contribuindo para reduzir a burocracia e beneficiar quem gera renda e emprego por meio da iniciativa privada. Ele também prega a discussão de soluções para as questões sociais que tanto assolam a população sul-mato-grossense.​​