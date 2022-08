A Secretaria de Assistência Social, iniciou, nesta Segunda-Feira (8) , no Município de Ribas do Rio Pardo, a entrega de agasalhos, que se estenderá até esta Terça-Feira (9), aos jovens inscritos no CADúnico dentro dos critérios necessários. Serão beneficiados crianças de 0 a 12 anos inscritos no CADúnico, que se encontram em situações de pobreza ou extrema pobreza.

O atendimento às famílias está acontecendo no Centro Social Criança e Cidadã, das 8h às 18h – sem pausa para o almoço. Somente o titular do CADúnico poderá retirar o agasalho, mediante apresentação dos documentos pessoais e da criança.

Moradores de Assentamentos que se adequem aos critérios obrigatórios mencionados, e estejam na zona urbana, em um dos dias preestabelecidos, poderão retirar os agasalhos no Centro Social. “Nós sabemos das dificuldades de locomoção das pessoas assentadas e em vulnerabilidade social, por isso, marcamos dias para estar levando esses agasalhos aquelas crianças que estão dentro desses critérios já exposto aqui” Esclarece a Secretária Municipal de Assistência Social Jaqueline Arimura.

Após os dias de entrega, A retirada deverá ser feita em uma das unidades do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS Central, localizado na rua José Coleto Garcia, número 1.430, frente ao Centro dos Idosos, ou no CRAS Estoril, na rua Alentino De Souza Oliveira, ao lado da praça do Parque Estoril.

O agasalho, doado pela Assistência, não está identificado com logos do Município ou da Assitencia Social, com o objetivo de evitar algum tipo de discriminação, como exposto pela Secretária de Assitencia Social: ‘’Os usuários, muitas vezes, se encontram em situações de discriminação devido à condição, portanto, as peças estão sem qualquer identificacão da Prefeitura ou da Assistência”.