Pais de crianças que apresentam sintomas do transtorno do espectro autista devem procurar o ambulatório de psicologia do centro de especialidades médicas para fazer o cadastro.

A Secretaria Municipal de Saúde busca identificar as famílias para tomar as devidas providências para o diagnóstico e posteriormente atuar na garantia dos direitos das famílias.

O Centro de Especialidades Médicas está localizado na rua Carlos Antônio, ao lado do escritório da CASSEMS e o horário de atendimento é das 7h às 11h e das 13h às 17h. Dúvidas podem ser tiradas através do telefone 679-9257-5785.