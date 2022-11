Através do Portal Bolsa de Licitações do Brasil – BLL, ( www.bll.org.br) tem continuidade, no próximo dia 14 de novembro, dois Processos licitatórios, que acontecerão na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item. A iniciativa dá continuidade à reestruturação da frota de máquinas e veículos, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

O recebimento das propostas aconteceu no último dia 27 de outubro, já a abertura e julgamento está previsto para o dia 14 de novembro, meia hora antes das disputas.

Pela manhã, às 8h30min, acontecerá a abertura e julgamento das propostas do Processo Licitatório de número 121/2022, Pregão 004/2022, para aquisição de máquinas “Pá Carregadeira” e “Caminhão Pipa 0km”, logo após, às 9h, inicia-se a sessão de disputa de preços. O certame atende ao convênio 902329/2020, processo 21000.043647/2020-58, entre o Município de Ribas do Rio Pardo e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Programa Fomento ao Setor Agropecuário. Todos os procedimentos acontecerão através do Portal Bolsa de Licitações do Brasil – BLL ( www.bll.org.br).

Já a máquina motoniveladora, também 0 km, dever ser adquirida a partir do segundo Pregão Eletrônico do dia, de número 005/2022 – Processo Licitatório n° 122/2022, que se iniciará às 13h30min, com a abertura e julgamento das propostas, seguido da sessão de disputa de preços às 14h. Esta iniciativa visa atender ao convênio 924225/2021, processo 21000.113411/2021-77, entre o Município de Ribas do Rio Pardo e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Programa Fomento ao Setor Agropecuário. O procedimento também acontecerá através do Portal Bolsa de Licitações do Brasil.

O edital está à disposição dos interessados no endereço eletrônico http://www.ribasdoriopardo.ms.gov.br. Mais informações: Coordenadoria de Licitações – Fone: (67) 3238-1175 – Ramal 217, e-mail licitacao@ribasdoriopardo.ms.gov.br