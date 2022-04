Emoção, alegria e muita vitalidade marcaram o evento que recepcionou os integrantes do Centro de Convivência dos Idosos na retomada das atividades presenciais na tarde de terça-feira (19). Após dois anos distantes por conta da pandemia, a melhor idade volta a se encontrar para realizar as atividades socioeducativas. A recepção contou com a presença dos Técnicos da Assistência Social, Prefeito João Alfredo, da Primeira-Dama Maria José Alves, da Secretária Jaqueline Arimura, Diretora do Centro de Convivência dos Idosos, Lucy Duarte e Vereadores Tânia Ferreira e Christoffer Jamesson.

Frutas e outras guloseimas também marcaram presença no encontro do grupo, além de uma lembrancinha que foi entregue ao final. A novidade desse retorno são as atividades destinadas à alfabetização, onde os idosos terão a oportunidade de iniciar ou voltar à sala de aula para aprender a ler e escrever.

O Grupo Viver tem papel fundamental na vida do idoso pois garante ao idoso atividades física, artística, recreativas e de socialização que trazem benefícios para o idoso para uma melhor qualidade de vida.

A Senhora Carolina Maria dos Santos, integrante do Grupo Viver há aproximadamente 15 anos, conta emocionado o quanto é bom rever todos reunidos outra vez. “Foi muito sofrimento pra gente ficar em casa, senti muita falta das atividades, dos exercícios físicos, pois para nós é muito importante para nosso bem estar e resistência. Que bom que retornou hoje, nós vamos recuperar todo o tempo perdido”. Dona Carolina fez as honras da casa e abriu os trabalhos com a oração do pai nosso e, em seguida, puxou o canto de uma música que já se tornou hino do Centro dos Idosos. Trata-se de uma paródia criada por eles, a partir da música “peixe vivo” conhecida em todo o país na voz do cantor Milton Nascimento.

Muito feliz com o retorno, a Secretária da pasta de Assistência Social Jaqueline Arimura comenta sobre o cuidado que a equipe teve para proporcionar o momento. “As atividades estavam remotas a equipe ia entregar de porta em porta atividades, frutas, cestas básicas. Agora, queremos retornar ainda com toda segurança reunindo eles no Centro dos Idosos, já que houve um declínio na pandemia. Eles estavam esperando ansiosamente por esse momento né depois de tanto tempo de ficar em casa”.

As atividades oferecidas ao idoso no espaço de Convivência tem também por objetivo a socialização em grupo da terceira idade, evitando doenças como depressão e ansiedade, pois é um ambiente em que o idoso desenvolve atividades artísticas e físicas e onde se descobre coisas novas com a troca de experiências.

“Na terça-feira, por exemplo, onde todo o grupo participa, nós sempre trazemos palestras, rodas de conversas com profissionais da saúde, educação e assistência, proporcionando orientação para eles. O grupo não é só para recreação, eles também são acompanhados, por exemplo, se no grupo identifica-se que algum idoso está passando por alguma situação de vulnerabilidade e risco social ou pessoal ele vai ser acompanhado pela Rede CRAS e CREAS e isso é fundamental para a garantia de seus direitos”, complementa a Secretária.

Durante o evento foi apresentado o cronograma de atividades fixas e as facultativas onde cada participante pode escolher as que mais se identificam e se inscreverem.