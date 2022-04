Na terça-feira (11) e quarta-feira (12), foi realizada a etapa municipal do 1º Desafio Estadual das Merendeiras em Ribas do Rio Pardo. Voltada para valorizar o talento e a criatividade de quem prepara as refeições dos estudantes nas escolas municipais, além de incentivar a adoção de receitas mais saudáveis com uso de produtos da agricultura familiar, a competição é promovida pelo Sebrae/MS em parceria com a Prefeitura Municipal, por meio do programa Cidade Empreendedora.

No primeiro dia, 56 profissionais participaram de uma oficina preparatória ministrada por um chefe disponibilizado pelo Sebrae/MS quando tiveram a oportunidade de aprender técnicas de manipulação e preparação de alimentos. Após a capacitação, cada profissional apresentou uma receita e as cinco melhores foram selecionadas. No dia seguinte, as finalistas voltaram à cozinha e prepararam os pratos inscritos para um comitê julgador, que elegeu as melhores receitas classificando-as em 1º, 2º e 3º lugar.

A receita que se destacou e garantiu o primeiro lugar na etapa municipal foi “Torta de Frango” feita por Vera Lucia Marcelino Pinto, merendeira da Escola Municipal Usina do Mimoso (extensão Arlindo Luz). Com a vitória, ela foi classificada para a etapa estadual da primeira edição do Desafio Estadual das Merendeiras, que será realizada, em Campo Grande, ainda este ano.

“Quando eu soube do desafio, fiquei em dúvida do que cozinhar, aí meu marido falou ‘faz aquela sua torta que todo mundo adora’, e eu resolvi me inscrever. Nunca imaginei que iria ficar em primeiro lugar, porque tiveram muitas receitas boas, agora estou ansiosa para a etapa estadual. É uma responsabilidade grande, meu coração quase sai pela boca, mas estou feliz pelo reconhecimento”, comemorou Vera.

Segundo o prefeito de Ribas do Rio Pardo, João Alfredo Danieze, o Desafio das Merendeiras foi uma ação importante para a valorização das profissionais. “O Sebrae, por meio do programa Cidade Empreendedora tem nos auxiliado em várias esferas e, agora, trouxe capacitação para as nossas merendeiras, além da competição em si. Sabemos da importância disso para que essas profissionais se sintam reconhecidas, tanto que conseguimos patrocínio com empreendedores locais para que pudéssemos viabilizar também uma premiação em dinheiro”, comentou o prefeito.

O analista-técnico do Sebrae/MS, Márcio Ohashi, enfatizou que além de proporcionar o reconhecimento, a inciativa também foi importante para possibilitar a integração da equipe e incentivar o uso de produtos da agricultura familiar. “Por meio da iniciativa, as merendeiras se aproximaram uma das outras e da nutricionista do município e puderam conhecer mais do trabalho que cada uma desenvolve e as dificuldades enfrentadas. Além disso, o Desafio também trouxe espaço para os produtores da agricultura familiar que puderam expor os produtos fornecidos para a população. Um dos critérios da competição era que as merendeiras utilizassem esses produtos nas receitas com a proposta de estimular uma alimentação saudável e fazer com que a prefeitura adquira produtos dos produtores locais, aqui em Ribas do Rio Pardo, isso já é uma prática, porém após a competição existe o intuito de aumentar ainda mais as compras desse público”, destacou Márcio.

As merendeiras que se classificaram em 1º, 2º e 3º lugar receberam premiação em dinheiro – R$ 500,00; R$ 300,00; R$ 250,00, respectivamente. Já a merendeira que ficou em 4º lugar ganhou R$100,00 e um aparelho de jantar; e a que ficou em 5º lugar recebeu uma sanduicheira.

Conheça as profissionais que foram finalistas na etapa municipal em Ribas do Rio Pardo

1º lugar: Vera Lucia Marcelino Pinto, merendeira da Escola Municipal Usina do Mimoso, com a receita “Torta de Frango”

2º lugar: Francisca dos Anjos Gomes, merendeira da Pré-Escola Balão Mágico, com a receita “Baião de três”

3º lugar: Rosemary Lopo, merendeira do Centro de Educação Infantil Ivone Abes, com a receita “Vatapá”

4º lugar: Claudinéia Aparecida Cândido, merendeira da Escola Municipal Iracy da Silva Almeida, com a receita “Suflê de Abóbora”

5º lugar: Claudinéia Luciana Ferreira Correia, merendeira do Centro de Educação Infantil São João, com a receita “Arroz Colorido”

Etapa estadual do 1º Desafio Estadual das Merendeiras

Em âmbito estadual, a competição envolve, no total, profissionais de 20 municípios de Mato Grosso do Sul que integram o programa Cidade Empreendedora – iniciativa do Sebrae/MS que visa transformar a economia e promover o desenvolvimento local. Participam da iniciativa representantes das seguintes cidades: Amambai, Bandeirantes, Camapuã, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Dourados, Inocência, Jardim, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, Selvíria, Sonora e Terenos.

Nesta segunda fase, as manipuladoras de alimentos que garantiram o primeiro lugar em cada cidade competem entre si. A final ocorrerá ainda neste ano, em data a ser definida pela organização, e irá premiar as merendeiras que conquistarem o 1º, 2º e 3º lugar.

Para a criação das receitas, não é permitido o uso de alimentos ultraprocessados. Além disso, as participantes devem utilizar a carne bovina ou de frango como proteína principal e incluir, no mínimo, três itens da agricultura familiar previstos no edital. Os critérios foram adotados para incentivar os municípios a adquirirem os itens dos produtores locais, uma exigência prevista pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), além de estimular a criação de cardápios mais saudáveis a partir de hortaliças, leguminosas e frutas.

Mais informações sobre o programa Cidade Empreendedora podem ser obtidas ao clicar aqui ou por meio do número 0800 570 0800.