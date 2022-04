Teve início na manhã desta segunda-feira o Pregão Presencial n° 012/2022 – Processo Licitatório N° 031/2022, que tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa, na aquisição de materiais para o uso na manutenção da rede de iluminação pública de Ribas do Rio Pardo.

Entre os itens que compõem o processo licitatório estão, luminária led, braços, poste de concreto, reator, soquete e braço para fixação de luminárias.

Só após a seleção da proposta mais vantajosa e a adjudicação e homologação do certame, a administração está em condições de firmar o contrato e finalmente poder comprar.

A prefeitura realiza certame com objetivo de obter maior transparência nos gastos com dinheiro público, oportunizando a fiscalização sobre suas ações. “Ribas passa por um momento de transformação, através do rápido desenvolvimento econômico e industrial, aumentando as demandas em todos os setores da administração pública, que tem na licitação a forma legal de adquirir bens ou serviços”, anuncia o Executivo municipal.

A Secretaria de Obras é a responsável pela manutenção da iluminação das ruas e bairros da cidade. A equipe realiza serviços das 7h às 11h da manhã e à tarde no período das 13h às 17h.

O cidadão que notar algum poste com iluminação apresentando defeito, mesmo que não seja em frente a sua residência, deve ligar ou enviar WhatsApp para fazer a comunicação ao setor pelo telefone 3238-1513, ou pela Ouvidoria através do número 99606-1175, a solicitação entrará na lista de atendimento, que segue a ordem de pedidos.

Para facilitar o trabalho, ao entrar em contato, deve ser informado o nome do bairro, Rua e o número da casa mais próximo ao poste que apresenta o problema.