O Sebrae/MS anunciou os prefeitos de Mato Grosso do Sul vencedores na etapa estadual do XI Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor (PSPE) e, na data, iniciativa inscrita por Ribas do Rio Pardo foi destaque na categoria Sala do Empreendedor, na qual a gestão municipal foi vice-campeã com o projeto “Sala do Empreendedor”.

A cerimônia para entrega da premiação foi realizada na sede da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, quando o prefeito João Alfredo Danieze foi reconhecido pelo trabalho desenvolvido e ressaltou a importância da parceria com o Sebrae/MS para a realização das ações. “A adesão ao programa Cidade Empreendedora, em 2021, demonstra que a Prefeitura está no caminho certo. Desde o início dessas ações conjuntas, houve uma atuação intensiva para atender as demandas da sociedade, com capacitações para os nossos empreendedores e isso proporcionou uma integração com os nossos comerciantes”, enfatizou.

Segundo o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça, nesta edição, o prêmio recebeu inscrições de 20 projetos em seis categorias diferentes. Ao todo, concorreram 15 municípios sul-mato-grossenses, o que mostra o comprometimento das gestões em realizar ações que melhoram o ambiente de negócios e, por consequência, a vida da população.

“O Sistema Sebrae premia e reconhece esses projetos, onde o prefeito e sua equipe fazem algo de destaque nos municípios. A proposta do prêmio é de longa data. Nós já tivemos, ao longo dos anos, cinco prefeituras que ganharam prêmios nacionais. Fazemos a etapa estadual, depois esses projetos são avaliados por outra equipe, a nível nacional, e então, esse trabalho pode ser reconhecido e se tornar uma referência nacional”, afirmou Mendonça.

Em comum, todos os projetos que foram campeões e vice-campeões nesta edição do PSPE são de prefeituras municipais que aderiram ao programa Cidade Empreendedora, iniciativa do Sebrae/MS executada em parceria com as administrações para promover a transformação da economia local, por meio do fortalecimento dos pequenos negócios.

Conheça o projeto destaque de Ribas do Rio Pardo

“Sala do Empreendedor” – vice-campeão na categoria Sala do Empreendedor, o projeto tem a proposta de promover o fortalecimento dos empreendimentos proporcionando atendimento centralizado, unificado e eficiente, visando o desenvolvimento econômico e crescimento sustentável dos Microempreendedores Individuais (MEI), além das micro e pequenas empresas.

Uma das ações feitas pelo município foi realizar uma coleta de informações durante vários encontros com diversos segmentos das áreas empresarial comercial, industrial e sociedade civil, onde observou-se a necessidade de implementar políticas públicas voltadas à formalização dos pequenos negócios, consolidação e fortalecimento dos já existentes.

A sala do empreendedor vem tornando-se referência no município. Desde a sua formalização, de maio de 2021 a dezembro do mesmo ano, foram feitos 148 atendimentos aos empreendedores do município. Nesse pouco tempo de existência, notou-se um aumento nos números de atendimento, sendo que nesses dois primeiros meses do ano de 2022 já foram 61 atendimentos.

Para saber mais sobre o Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor ou a respeito do programa Cidade Empreendedora, ligue para 0800 570 0800.