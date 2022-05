Organizada pela Secretaria de Assistência Social, instituições públicas e privadas foram às ruas para uma passeata de conscientização para o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado no dia 18 de Maio.

Alunos da Associação Pestalozzi, Escola Estadual JOPA, Escola Estadual EBA, e representantes de empresas privadas percorreram cerca de 1km, na Avenida Aureliano Moura Brandão, com faixas e banners sobre a data e canais de denúncia. Todos foram acompanhados pelo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Civil.

A concentração final aconteceu em frente a Secretaria de Assistência, onde o Prefeito João Alfredo esteve recepcionando todos e as autoridades públicas fizeram o uso da palavra para expressar a importância da Campanha, dentre elas, o promotor de Justiça George Zarour Cezar que enfatizou que a manifestação realizada “se traduz no disque 190, no disque 100, na Assistência, no Conselho Tutelar, no Ministério Público e na Defensoria Pública. A passeata é muito significativa para que todos transmitam essa ideia: Qualquer mínimo ato ou presunção de um fato que venha a ser criminoso de conotação sexual, Denuncie!”

Para denúncias de Abuso e Exploração Sexual de Crianças, Adolescentes e Mulheres disque 100 (CREAS); CREAS (67) 3238-1819; Conselho Tutelar 24h, (67) 9189-0402 e fixo (67) 3238-1581; CRAS (67) 3238-1819 ou emergência na Polícia Militar 190 e Civil 191.