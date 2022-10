O Veículo foi previsto no Plano Básico Ambiental da empresa para melhorar o fluxo entre delegacia do Município e presídio de Campo Grande

A Polícia Civil, em Ribas do Rio Pardo, recebeu uma viatura nova do modelo Ducato, já caracterizada e adaptada para uso dos agentes de segurança locais. A ação faz parte do Plano Básico Ambiental (PBA) da SUZANO, que prevê investimento social de R$ 48 milhões nas áreas de saúde, educação, habitação, segurança pública e segurança no trânsito em Ribas do Rio Pardo.

O veículo, que recebeu o investimento de aproximadamente R$ 330 mil – incluindo os custos da caracterização e adaptação – será utilizado para transportar detentos da delegacia do Município até o presídio da capital, em Campo Grande. Além dessa entrega, no início do ano, a empresa auxiliou o Batalhão de Choque da Polícia Militar com a viabilização de novos acessórios, dentre eles, coldres (suporte para transportar armamento junto a farda).

“A nova viatura vai contribuir para melhoria do fluxo dentro da delegacia da Polícia Civil ao conduzir detentos que aguardam decisão judicial de forma adequada e segura até o presídio, evitando também a lotação de celas. Nós da Suzano acreditamos que só é bom para nós se for bom para o mundo e ficamos felizes por estarmos contribuindo com o sistema de segurança pública de Ribas do Rio Pardo”, ressaltou o diretor de engenharia da Suzano responsável pela construção da nova fábrica da empresa, Maurício Miranda.

Plano Básico Ambiental

Definido a partir do Comitê de Gerenciamento Ambiental, que teve a participação sociedade civil organizada de Ribas do Rio Pardo e ainda do Prefeito e de Secretários Municipais, de representantes da Polícia Civil, Militar e Federal, do Poder Judiciário, do Legislativo, do Corpo de Bombeiros e Associação Comercial, por exemplo, o Programa Básico Ambiental (PBA) da Suzano prevê investimentos sociais de R$ 48 milhões nas áreas de saúde, educação, habitação, segurança pública e segurança no trânsito em Ribas do Rio Pardo. No total, a cidade será beneficiada por mais de 20 ações que foram aprovadas pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável, instituído pelo Decreto 102, de 19 de julho de 2021. O conselho tem como principal objetivo definir os projetos a serem executados para proporcionar a melhoria da qualidade de vida da população local e da região, diretamente impactada pela construção da nova fábrica de celulose da Suzano.

Entre as outras ações previstas, estão: a ampliação do Hospital Municipal; o apoio a projeto habitacional, com construção de casas populares para famílias sem renda inscritas no Cadastro Único do Município; a adequação do trevo de acesso à cidade na BR-262, localizado em frente ao posto Bonanza; a implantação de uma nova delegacia da Polícia Civil; uma nova base para a Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-262; além de apoio na melhoria da estrutura física da Polícia Militar para comportar o aumento do efetivo, o que possibilitará a transformação do batalhão em companhia.