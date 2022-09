Seguindo com os investimentos em melhorias nos atendimentos aos alunos e condições de trabalho dos Servidores, no último dia 15 de setembro, a Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo, através da Secretaria de Educação, entregou 20 novas poltronas de amamentação para as EMEI’s – Escolas Municipais de Educação Infantil.

A iniciativa atende, por exemplo, às necessidades da unidade São João, onde os professores e monitores faziam a amamentação das crianças de forma improvisada – “Nós não tínhamos poltronas de amamentação e isso facilitará o atendimento das crianças, principalmente nos berçários que são bebês de quatro meses. Nós recebemos hoje com muita felicidade cinco poltronas de ótima qualidade, lindas e as crianças estão encantadas” – comentou o Diretor da EMEI São João, Professor Lucas Lopes.

Com investimento de pouco mais de 16 mil reais, as 20 poltronas foram distribuídas, sendo cinco para cada uma das Escolas de Educação Infantil: Ivone Abes, São João, Pingo de Gente e Crianceiras.

“As unidades educacionais que tinham as poltronas, contavam com peças bem desgastadas com o tempo e, em uma avaliação, chegamos à conclusão que a reforma era economicamente inviável, então optamos por investir em novos mobiliários. Assim como fizemos em julho com a troca dos colchonetes por caminhas empilháveis, nós pensamos no bem estar tanto dos alunos como da nossa equipe”, explica o Secretário de Educação, Nizael Almeida.

Outras melhorias:

A Rede Municipal de Educação está construindo, através de convênio com o Governo do Estado, 12 novas salas em três Escolas.

Em julho, com investimento aproximado de 150 mil reais, foi feita a substituição dos colchonetes por 600 caminhas laváveis, com altura aproximada de 15 centímetros, evitando que as crianças sejam expostas a risco de quedas.

No mesmo mês, a Secretaria Municipal de Educação entregou novas carteiras e cadeiras às Escolas da Rede, adquiridas com investimento de pouco mais de R$400 mil reais de recursos próprios.

Na volta às aulas em fevereiro, as crianças iniciarão o ano letivo com uniforme completo, incluindo material escolar e conjunto de abrigo.