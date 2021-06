Para reforçar a capacidade de atuação das forças de segurança pública em Mato Grosso do Sul, o secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, anunciou o chamamento de 347 candidatos aprovados no concurso público para o curso de formação.

No Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (17) – página 122, foi publicado o cronograma de datas dos novos cursos de formação do Corpo de Bombeiros militares e da Polícia Militar. O novo chamamento terá 207 soldados e 58 oficiais da Polícia Militar e 55 soldados e 27 oficiais do Corpo de Bombeiros, remanescentes do concurso realizado em 2018.

Riedel, que acompanhou todo o processo quando estava à frente da Segov (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica), realizou o anúncio com a titular da Secretaria de Administração, Ana Carolina Nardes, com o comandante da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, Marcos Paulo Gimenez, e com o coronel Hugo Djan Leite, comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, nesta quarta-feira (16), na sede da Seinfra: “O ato reflete o comprometimento do governador Reinaldo Azambuja e, com isso, vamos melhorar e aumentar a nossa capacidade operacional das forças de segurança pública de Mato Grosso do Sul”. “Conforme combinado, já publicamos o calendário de chamada dos remanescentes”, reforçou Ana Nardes. Para o coronel Djan, o anúncio é positivo: “A gente, da segurança pública agradece a intercessão do senhor pelo reforço e estamos prontos para receber os novos servidores”.