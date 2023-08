Riedel anuncia R$ 60 milhões e Cassems vai reduzir cobrança de servidores

O governador Eduardo Riedel (PSDB) se reuniu com a diretoria da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) e deputados estaduais para apresentar uma solução para o déficit na instituição, que acabou chegando ao bolso do servidor.

Durante a reunião, Riedel anunciou aporte de R$ 60 milhões, em duas parcelas para este ano e uma para o próximo ano. O projeto será enviado em regime de urgência para a Assembleia Legislativa para votação na quinta-feira.

Com o aporte, a Cassems prometeu reduzir o valor de reajuste, de R$ 45 para R$ 35 reais, para funcionários públicos do Estado e dependentes.

A comissão, formada na Assembleia para tentar resolver o problema, solicitou, na semana passada, um aporte financeiro de R$ 60 milhões para compensação de gastos com a Covid-19 e aumento de 0,75% na contribuição patronal.

Riedel ficou de estudar e hoje deve apresentar um retorno aos deputados e diretoria da Cassems. A comissão pede ajuda para reduzir para R$ 25 reais a contribuição pelo menos para titulares. Recentemente, esta contribuição passou para R$ 45, o que gerou protesto de servidores.

A Cassems afirma ter investido R$ 290 milhões durante a pandemia da COVID, sem retorno do governo, o que gerou um passivo de R$ 190 milhões.

Segundo Ricardo Ayache, diretor da Cassems, a instituição tem hoje R$ 90 milhões em caixa, o que resulta em um desequilíbrio de R$ 60 milhões.

A comissão de deputados é composta por Londres Machado (PP), Pedro Kemp (PT), Lia Nogueira (PSDB), Roberto Hashioka (União) e Coronel David (PL).

