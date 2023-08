Riedel autoriza vice-governador a participar de evento na China

O Diário Oficial do Estado, desta segunda-feira (28), traz uma autorização do governador Eduardo Riedel (PSDB) para uma viagem do vice-governador, José Carlos Barbosa, para a China, agora no mês de setembro.

“Autorizar JOSÉ CARLOS BARBOSA, Vice-Governador do Estado, a se ausentar do País, com destino à República Popular da China, no período de 5 a 14 de setembro de 2023, para participar da 23ª Feira Internacional de Investimento e Comércio da China (CIFIT 2023), Ofício nº 55/VICEGOV/GOVMS/2023”, diz a publicação.

Nos dias 14 e 15 de agosto Riedel já havia autorizado outra viagem internacional para o vice-governador. Ele foi ao Paraguai para representar Mato Grosso do Sul na posse do presidente eleito, Santiago Peña.

O governador Eduardo Riedel também fará uma rápida viagem ao exterior antes de Barbosinha. Ele participará, nos dias 1º e 2 de setembro, do evento Lide Brasil Development Forum, nos Estados Unidos. Esta será a segunda viagem de Riedel aos Estados Unidos desde que assumiu o governo. Em julho, ele participou, durante quatro dias, de aulas na Stanford Business School, ao lado dos governadores Eduardo Leite (RS) e Helder Barbalho (PA).

