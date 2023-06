Riedel confirma presença no Interagro 2023

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, confirmou participação na terceira edição do Interagro. O evento acontecerá entre 22 e 24 de junho, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, e contará com mais de 20 palestras técnicas do agronegócio, além de cursos de drone agrícola, o Pantanal Meat Festival e apresentações culturais. O evento é uma realização do Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho – SRCG, e está com as inscrições abertas pelo site www.interagro2023.com.br.

“Fizemos o convite pessoalmente ao governador, para que ele vá ao evento e contribua com uma explanação sobre os projetos ligados à agropecuária. Há uma infinidade de ações ligadas à sustentabilidade, logística, infraestrutura, que vão impactar diretamente na rotina e faturamento de quem vive do agro e na rotina das cidades”, explica do presidente do SRCG, Alessandro Coelho. “Por isso também abrimos o evento para todas as famílias, trazendo informações do agro, mas também com espaços para crianças interagirem, jovens e professores se capacitarem e produtores fazerem negócio”, completa.

Além do governador de MS, a senadora Tereza Cristina e o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion, participarão do Interagro. Também estão na agenda o comentarista político Caio Copolla, que vai falar sobre a influência da agropecuária no desenvolvimento do país; a socióloga e produtora rural, Teresa Vendramini (Teka), que trará um panorama atual do agronegócio brasileiro; e o diretor da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, Bruno Lucchi, que vai falar sobre o Plano Safra 2023/2024.

Programação diversificada

Além das palestras, o evento contará com stands de exposição de produtos e serviços, premiações para jornalistas e estudantes, curso de pilotagem de drone, painéis com debates e cases de sucesso e atividades gratuitas para toda a família: Espaço Fazendinha, Arena de Drones e o Festival Comida de Comitiva.

O 3º Interagro acontecerá entre os dias 22 e 24 de junho de 2023, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, no Parque dos Poderes, em Campo Grande. Para mais informações e inscrições, ligue para o (67) 3211-2201 ou acesse o www.interagro2023.com.br.