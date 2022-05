A tecnologia no campo esteve presente na primeira edição da Expocanas, que aconteceu em Nova Alvorada do Sul nesta quarta-feira (11) e hoje (12). O evento é realizado pela Prefeitura do município em parceria com empresários da área, na fazenda Duas Irmãs. O pré-candidato do PSDB ao Governo do Estado, Eduardo Riedel, visitou o local que reúne mais de 17 multinacionais do setor agrícola e conversou com produtores rurais e representantes das empresas.

“Este é um setor que dá resultados para o país inteiro, então essa iniciativa de realizar o evento é muito importante porque mostra nossa capacidade na produção de cana. Apesar de ser a primeira edição, sei que este já está consolidado e logo será uma das exposições mais importantes do Brasil”, afirmou Riedel.

O prefeito de Nova Alvorada do Sul, José Paulo Peleari, que recebeu o pré-candidato ao lado de vereadores, ressaltou que Riedel ajudou no desenvolvimento do agronegócio da cidade. “Você foi nossa porta de entrada para o governo, graças a isso tivemos mais investimentos no setor sucroalcooleiro e a cidade se desenvolveu ainda mais, geramos emprego e renda para a população. Queremos elevar Nova Alvorada do Sul para um patamar superior e sei que o Riedel pode ajudar nisso, ele sabe o que nosso o Estado precisa”, frisou.

O evento contou com mais de 500 pessoas em seu primeiro dia, entre elas Valdir Zorzo, o maior produtor de cana individual de Mato Grosso do Sul. “A produção de cana é um diferencial em nosso Estado, temos que olhar para este setor que está em constante evolução e traz muita riqueza para a população. Queremos melhorar nossa região, sabemos que este apoio, vir conhecer nossas necessidades, só trará benefícios a todos que vivem por aqui”, pontuou.

O agronegócio é um dos setores que mais gera renda em Mato Grosso do Sul e no Brasil. De acordo com o MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), o Estado tem 14 municípios entre os 100 mais ricos do agronegócio brasileiro e soma R$ 17,8 bilhões em lavouras. A Expocanas evidencia o que há de mais avançado na área industrial, comercial, segurança, meio ambiente, transportes, veículos, máquinas e equipamentos do segmento.

Douradina

Após a Expocanas, Riedel seguiu para a cidade de Douradina, que completa 42 anos nesta quinta-feira (12), para conversar com o prefeito Jean Sérgio Fogaça e lideranças. Os moradores da cidade agradeceram pelos investimentos feitos na cidade, principalmente na pavimentação das vias.

“Aqui em casa era muita poeira, um barro, às vezes nem dava pra sair. Agora está bonito, facilitou a vida de todo mundo que mora aqui na região e sei que muito disso veio através do Eduardo. Queremos que a cidade se desenvolva ainda mais, por isso estamos apoiando ele”, ressaltou Valdeli Aguiar, morador do distrito de Cruzaltina, que teve sua rua asfaltada no último ano, durante a gestão de Riedel na secretaria de infraestrutura do Estado.