Em entrevista a Rádio Difusora Pantanal, o candidato ao Governo do MS, Eduardo Riedel (PSDB), apresentou suas propostas de campanha e afirmou que seu adversário no segundo turno, Capitão Contar (PRTB), não foi aos debates, sabatinas e entrevistas porque a “máscara caiu”, já que não tem projetos e nem conhecimento para administrar o Estado.

“Não tinha o que dizer, não sabe como vai administrar um Estado que é complexo, não conhece o orçamento de R$ 22 bilhões para o ano que vem. São 47 categorias dentro do funcionalismo público, ele não tem a menor condição de governar o Estado”, disse durante o programa “Boca do Povo”.

Riedel destacou que a população precisa avaliar quem está mais preparado para governar o Estado. “O adversário só sabe atacar, tem projetos genéricos. Nós sofremos 121 fake news nesta campanha e já conseguimos derrubar 100. Fui acusado de diversos absurdos, isto mostra o desespero do outro lado, mas tenho uma vida limpa, nunca fui sequer fui processado na iniciativa privada, assim como nos sete anos que estive no Governo do Estado”.

Sobre as alianças, o candidato citou que recebeu o apoio de quem acreditou no seu projeto para o Estado e não por quem quis fazer “politicagem” ou buscou espaço na administração. “Por isso os demais políticos que perderam foram para outro lado, esta é a política antiga e velha, não quero este apoio, eu quero o MDB jovem, a parceria com a prefeita Adriane Lopes, ter a (senadora eleita) Tereza Cristina ao meu lado, conversar com as igrejas, fazer estas alianças”.

Para Campo Grande, Riedel disse que vai ajudar a prefeita (Adriane Lopes) a entregar a melhor cidade do Brasil para se viver. “Nós fechamos uma parceria para o desenvolvimento da cidade. Vamos pavimentar os bairros, levar saneamento, ajudar nos postos de saúde e realizar obras no Aero Rancho, Dom Antônio, assim como novo acesso das Moreninhas”.

Riedel pediu a população que compare a trajetória dos dois candidatos. “As pessoas são frutos da sua história, caráter e formação. Conheço os 79 municípios, sei o que cada cidade precisa. Tem que conhecer e saber fazer, senão vira promessa vazia. Nosso foco será em resultados, trabalhar para as pessoas”.