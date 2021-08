Em visita a Corumbá, na manhã de quarta-feira (11), o governador Reinaldo Azambuja e o secretário de Infraestrutura, Eduard Riedel, anunciaram para novembro a conclusão das obras do novo Pronto-Socorro do município, com 30 novos leitos. No mesmo prazo será finalizada a reforma do Centro Obstétrico do Hospital de Caridade.

Ao lado do secretário de Saúde, Geraldo Resende, Reinaldo eles também entregaram cartões do Programa Mais Social para beneficiários.

Novos investimentos também foram anunciados: construção do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres do Pantanal (Cras/Pantanal) e substituição do piso de lajotas por pavimentação asfáltica das ruas que formam o quadrilátero central onde está localizado o Hospital de Caridade e o novo Pronto-Socorro. Esta obra de infraestrutura está em processo de licitação, ao custo de R$ 8 milhões, e vai garantir maior acessibilidade das pessoas ao sistema de saúde.

Durante a entrega dos cartões do Mais Social, no Centro de Convenções do Pantanal, Reinaldo Azambuja garantiu a ampliação do programa para mais beneficiários em Corumbá e Ladário, totalizando 2.100 famílias, e autorizou a instalação de um aparelho de ressonância magnética, evitando assim que doentes da região busquem atendimento em Campo Grande.

“Governante tem que ter atitudes e nós as tomamos na medida certa quando ocorreu a pandemia, com restrições duras em vários setores. Hoje somos o Estado que lidera a vacinação contra o coronavírus”, disse o governador. “Com o controle sanitário, buscamos também inovar para enfrentar a crise e uma das medidas foi criar programas de incentivos e de apoio às famílias. Estamos investindo R$ 20 milhões mensais no Mais Social”, completou.

Governador prioriza Pronto-Socorro

Com recursos do Estado (R$ 11 milhões), a prefeitura de Corumbá executa a construção do Pronto-Socorro, anexo à Santa Casa de Misericórdia, que terá 3.661 metros quadrados, distribuídos entre salas de emergência, ambulatório, enfermaria, receptivo e setor de triagem. O projeto inclui ainda reforma do hospital, com nova recepção geral e reestruturação do centro obstétrico e da enfermaria da maternidade e ativação de mais 30 leitos.

Com 65% de execução, a obra será acelerada a partir deste mês, a pedido o governador, para que seja entregue em novembro, ampliando a fortalecendo a rede local de saúde pública, que atende a uma grande demanda devido a fronteira com a Bolívia. Reinaldo Azambuja visitou as novas instalações e garantiu parceira com o município na compra dos equipamentos, os quais já estão sendo licitados pelo município contando com emendas parlamentares.

“Quando fazemos uma entrega como esta, estamos abordando dois grandes pontos: a regionalização e a estruturação da saúde, fazendo que o grande legado desta pandemia seja este, um SUS fortalecido e mais eficiente e abrangente”, pontuou o secretário Eduardo Riedel.

Riedel também falou dos resultados que as ações do Governo do Estado nas áreas da saúde e social impactam na vida dos sul-mato-grossenses. “Somos o primeiro Estado em vacinação e isso além de representar um orgulho muito grande e o caminho mais assertivo para a retomada. E falando nisso, ouvimos os setores mais afetados e agora temos um plano de recuperação de R$ 800 milhões, e que inicia onde é mais importante e urgente: nas mesas das famílias, por intermédio, do Mais Social. Isso mostra que somos um Governo que ouve e se preocupa com as pessoas”, afirmou.