Eduardo Riedel (PSDB), candidato ao Governo de Mato Grosso do Sul e sua companheira de chapa, a ex-ministra do presidente Jair Bolsonaro, Tereza Cristina (PP), recepcionaram na tarde desta terça-feira (20), no Aeroporto Internacional de Campo Grande, o General Braga Netto, candidato a vice-presidente na chapa de reeleição do presidente da República.

“É uma grande honra receber o General em Campo Grande. Esta parceria com o presidente Jair Bolsonaro vai render muitos frutos para o Mato Grosso do Sul. Temos muitos projetos em comum para alavancar nossa economia, gerar emprego e renda para nossa gente”, disse Riedel.

Na quarta-feira (21), os três cumprem extensa agenda, começando pela manhã, com visita ao Mercado Municipal e a ‘Pastelaria do Japonês’. Na sequência, Riedel, Tereza e Braga Netto visitam o centro da cidade e realizam caminhada pela 14 de Julho, a partir do Relógio da Afonso Pena. A programação prossegue com entrevistas à rádios da capital e almoço com produtores rurais, empresários, comerciantes.

À tarde começa com mais conversas com a imprensa e apresentação do Plano de Governo de Riedel. Finalmente, à noite, o General Braga Netto fará um pronunciamento durante uma confraternização com correligionários.