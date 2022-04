O setor produtivo do agronegócio tem sido responsável direto pela manutenção da balança comercial de Mato Grosso do Sul e pelo bom posicionamento do Estado no ranking nacional de geração de empregos. Para o pré-candidato ao Governo do Estado, Eduardo Riedel, é papel do executivo estadual dar sua contrapartida para que o setor possa continuar avançando e assumindo papel de destaque na economia de MS.

Em sua passagem pelas secretarias de Governo e Infraestrutura, Riedel estabeleceu ações neste sentido. Especialmente no que se refere as obras em rodovias vitais para o escoamento da produção. O resultado destas ações ecoam ainda hoje.

Com mais de R$ 2 bilhões em investimentos em obras que estão em andamento nas rodovias estaduais, o Governo do Estado ajuda a integrar os polos econômicos, melhora o tráfego local, ajuda no escoamento da produção e facilita o acesso a diferentes comunidades, assentamentos e propriedades.

Para Riedel, a viabilização de ligações entre as principais regiões produtivas do Estado fortalece o aquecimento dos mercados importador e exportador, estrutura a logística e torna a produção sul-mato-grossense mais competitiva.

“São 60 obras em andamento nas rodovias estaduais vão ajudar o setor produtivo e contribuir para alavancar a economia dos municípios do Estado. E nos próximos anos vamos focar ainda mais nestes investimentos”, afirmou o pré-candidato.

Das obras em andamento são 47 de pavimentação, no valor de R$ 1,7 bilhão, em um trecho de 1.012,38 Km. Também seguem mais 13 obras de restauração de rodovias, com mais de R$ 330 milhões, em 307,80 km.

RESULTADOS

Para o presidente da Famasul (Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul), Marcelo Bertoni, as obras na malha rodoviária ajuda com o setor produtivo.

“Contribui para o aumento da competitividade dos produtos agropecuários do estado, tornando o transporte ainda mais eficiente, colocando regiões mais distantes em contato com os centros consumidores e distribuidores de insumos e matéria-prima”.

O trânsito mais seguro e a redução de acidentes também é um dos focos dos investimentos. “Em rodovias e estradas pavimentadas haverá menos riscos aos motoristas, com redução de acidentes, assim como gastos e despesas com os veículos. Por isso estas obras impactam diretamente neste serviço”, explicou Gilmar Ribeiro da Silva, presidente do Sindicargas (Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes).

As obras ajudam a integrar as regiões e impulsionar a economia dos municípios, com geração de empregos e renda. Esta é a avaliação do presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), Valdir Couto de Souza Júnior, que é prefeito de Nioaque.

“As obras de pavimentação promovidas pelo Governo do Estado ajudam e contribuem com a economia dos municípios, na geração de empregos e melhorando o tráfego local, dando mais segurança. Além disto facilita o escoamento da produção. São investimentos importantes para Mato Grosso do Sul”.

As melhorias (malha rodoviária) chegam aos produtores de diferentes cidades.

“Estes investimentos do Governo são fundamentais, pois precisamos de boas estradas para se adequar à produção, tanto nas principais (rodovias), como nas vicinais. O Governo está fazendo sua parte”, afirmou o presidente do Sindicato Rural de Maracaju, Fábio Olegário Caminha.

Roseli Maria Ruiz, do Sindicato Rural de Antônio João, destaca que as obras de pavimentação na região de fronteira é um “sonho realizado” tanto da população, como dos produtores locais. “Com rodovias melhores até o nosso preço será mais competitivo”.