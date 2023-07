Riedel nega horário alternativo para servidores assistirem Copa do Mundo feminina

Os servidores estaduais de Mato Grosso do Sul não vão ter horário alternativo para acompanharem os jogos da seleção feminina de futebol na Copa do Mundo. O governador Eduardo Riedel (PSDB) negou o pedido feito pela Feserp-MS (Federação Sindical dos Servidores Públicos Estaduais Municipais do Estado).

O presidente Lula da Silva (PT) decretou ponto facultativo aos servidores federais em jogos da seleção na Copa do Mundo Feminina. Alguns governos, como Rio Grande do Sul, Sergipe, Pernambuco, Tocantins e Mato Grosso também aderiram. Além de diversas prefeituras. A competição ocorre na Austrália e na Nova Zelândia até 20 de agosto.

“Infelizmente, a resposta é não. Fico decepcionada porque tudo é um processo. Quando a mulher é violentada perpassa por todo esse processo, dentro do esporte também”, disse Lilian Fernandes, presidente da Feserp-MS, em nota divulgada nas redes sociais.

A estreia do Brasil na 9° edição da Copa do Mundo Feminina da Fifa será dia 24 de julho, às 8h, horário de Brasília, contra o Panamá. A Seleção está no grupo F, que conta ainda com França e Jamaica.